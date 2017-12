Ook vanochtend kans op gladheid, volop files rond Arnhem en Nijmegen

Volgens de ANWB is dat ook in Gelderland het geval. Of het de oorzaak is, is niet duidelijk, maar het is daar druk op de weg en staan er files. Rond 07.45 uur schoven automobilisten uit de Achterhoek al aan in een 10 kilometer lange rij voertuigen op de A18 en A12 tussen Wehl en Duiven. Tussen knooppunt Ressen en de Velperbroek bij Arnhem rijdt het over 11 kilometer langzaam en ook op de A50, A15 en A73 is het druk.