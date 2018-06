Oorlogsheld was net niet goed genoeg voor Ajax

De Ruiter heeft zelfs even overwogen om de Militaire Willems-Orde niet te accepteren. Maar zo ver wil hij niet gaan. Want ja, het is absoluut een eer. En niet alleen voor hemzelf. De Ruiter ziet het ook als een erkenning naar iedereen van het 301 squadron waar hij deel van uit maakte. ,,Niet alleen wij vliegers, maar ook de techneuten en de mensen uit de ondersteuning die de kisten inzetbaar hielden, hebben ervoor gezorgd dat we levens hebben kunnen sparen.’’



Doorslaggevend was het ook dat De Ruiter is voorgedragen door zijn kameraden uit de landmacht. Hij werkte onder anderen samen met de twee andere oorlogshelden Marco Kroon en Gijs Tuinman. Straks komt de Apache-vlieger naast hen te staan, maar toch blijft hij bescheiden. Diep respect heeft hij nog altijd voor alle militairen op de grond die het zware werk moeten doen. ,,Zij gingen elke keer weer de poort uit en wisten dat er links en rechts van de weg explosieven lagen ingegraven.’’



Dit zijn voor De Ruiter de echte dappere mannen en vrouwen. Net als de mensen die in het veldhospitaal de meest afgrijselijke verwondingen onder ogen kregen, maar levensreddend werk deden. ,,Mijn enige taak was ervoor te zorgen dat jongens en vrouwen weer veilig thuis kwamen. Daar heb ik mij altijd keihard voor ingezet. Elke dag weer. Maar daar is niets dappers aan.’’



Uitweiden over de bijzondere operaties die hij zelf deed, mag hij niet. Dat is voorbehouden aan de Koning op 31 augustus. Maar ook als hij zelf diep nadenkt over hoe hij opgevallen zou kunnen zijn, vindt hij zijn eigen acties niet moedig. ,,Als Apaches worden ingezet, is er iets mis op de grond. We zijn vaak beslissend en in veel gevallen zelfs zonder wapeninzet, maar gewoon door er te zijn. Dat is niet één keer geweest, niet twee keer, maar heel vaak. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen in het squadron.’’