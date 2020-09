Oostenrijk paait Nederlander, maar wintersporter wacht af: ‘Het is echt veilig’

‘Wild gevecht’ bij après-ski in Oostenrijk: Nederland­se (18) bewerkt slachtof­fer met gebroken fles

20 januari In het populaire ski-oord Zell am See is in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd omdat ze een Oostenrijkse leeftijdsgenoot zwaar mishandelde tijdens een volgens de politie ‘wild gevecht’. Het slachtoffer belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak en beslist daarna of de vrouw in voorlopige hechtenis blijft, melden Oostenrijkse media.