Oostenrijk wordt streng, daar gáát de skivakantie: ‘Ik word gestraft voor het snel halen van een prik’

Ilse van Schaik (26): ‘Voel me gestraft’

,,Dit gaat het derde jaar zijn dat ik wintersport ga missen. In 2020 was alles gesloten, net als in 2021. En nu kan ik niet gaan, omdat ik vrij vroeg mijn vaccinaties heb gehad en niet in aanmerking kom voor een boostershot. Het voelt wel vreemd dat je niet gewoon op vakantie kunt, hoewel je er alles aan hebt gedaan om de samenleving zoveel mogelijk te helpen. Toen ik mijn eerste vaccin kreeg, werkte ik nog in de zorg.



Er was toen nog helemaal niks zeker over het vaccin en ik heb toen het gevoel gehad dat ik een risico nam door hem toch te nemen. Ik wilde graag mijn oudere cliënten beschermen. Nu voel ik me gestraft voor het risico dat ik heb genomen, terwijl het juist werd aangeraden om zo snel mogelijk een prik te halen. Ik zie het voorlopig ook niet gebeuren dat ik als gezonde twintiger snel een boostershot krijg. In ieder geval niet vóór de wintersport. En ik ben bang dat meer harde werkers in de zorg zo hun vakantie door hun neus geboord zien worden.”