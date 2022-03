Op de Oekraïense school in Voorburg vechten ze op hun eigen manier mee tegen de Russen

Om te zeggen dat Oleksandra Khokhla (36) veel aan haar hoofd heeft: het is nogal zacht uitgedrukt. Tijdens een rondje door de Oekraïense school, onder de rook van de A12 in Voorburg, vliegen de vragen en verzoekjes haar om de oren. In de ene hoek van het gebouw worden spullen ingezameld voor het door oorlog getroffen thuisland, er loopt een geldinzameling om onder meer walkietalkies, verrekijkers en kogelvrije vesten voor de Oekraïense strijdkrachten te kunnen kopen, zo meteen moet Khokhla taalles geven aan vijf- tot zevenjarigen, en dan zijn er ook nog eens tientallen gevluchte Oekraïners die zich bij het schooltje melden met vragen over hoe het allemaal werkt in Nederland.