Op de vlucht blijken huisdieren ineens ‘ongewenste vreemdelingen’

Investeer­der HAL wil baggeraar Boskalis voor miljarden overnemen

Investeerder HAL wil baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis overnemen. HAL is al grootaandeelhouder en zou de onderneming, die vorig jaar onder meer betrokken was bij het bergen van het enorme vastgelopen containerschip Ever Given op het Suezkanaal, graag helemaal inlijven.

10:02