Op een school waar meisjes ‘te bloot’ zouden zijn wordt een tijdreis naar de middeleeuwen gemaakt

Indiase variant rukt op in Nederland: onderzoek naar jongeren die examen­feest­jes zijn gaan vieren

16 juni De deltavariant van het coronavirus - die ook wel Indiase variant wordt genoemd omdat die daar het eerst is gevonden - verspreidt zich ook in Nederland. In de regio Nijmegen zijn al meerdere gevallen aangetroffen. GGD’en en het RIVM onderzoeken ruim tweehonderd jongeren tussen 15 en 19 jaar die positief testten op corona na een bezoek aan Spanje en Portugal. ,,Het grote risico is dat deze van examenfeestjes teruggekeerde jongeren de deltavariant verder gaan verspreiden in Nederland’’, aldus het RIVM.