Op het laatste moment toch doorstart voor failliete medicijnfabriek InnoGenerics in Leiden

De failliete medicijnfabriek InnoGenerics in Leiden maakt toch een doorstart, meldt de curator. Een leverancier van grondstoffen voor medicijnen uit Ter Apel, Ofichem Groep, neemt het bedrijf in afgeslankte vorm over. Dat gebeurt twee dagen nadat de productie werd stilgelegd.

Eerder meldde de curator nog dat de zoektocht naar een nieuwe eigenaar geen resultaat had opgeleverd. Hij noemt de overname door Ofichem ‘een dubbeltje op zijn kant'. Over de kosten van de overname doet hij geen uitspraken, stelt hij in een persbericht.

InnoGenerics ging failliet na lange tijd op een fractie van zijn volle productiecapaciteit te hebben gedraaid. Het wegvallen van de fabriek zou Nederland afhankelijker maken van medicatie uit het buitenland. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) kon vlak na het faillissement medicijntekorten niet uitsluiten.

Laatste grote fabriek

InnoGenerics is de laatste grote fabriek voor generieke geneesmiddelen in pilvorm, die als goedkoper alternatief gelden voor merkmedicijnen. Het gaat onder andere om medicijnen tegen epilepsie, diabetes, jicht, depressie en hart- en vaatziekten. Ofichem was volgens de curator het eerste bedrijf dat serieuze interesse had in een overname. Het zegt niet alle productielijnen direct voort te kunnen zetten, waardoor het nog onduidelijk is welke medicijnen InnoGenerics blijft produceren.

De topman van Ofichem noemt het belangrijk dat Europa zelf medicijnen blijft maken. Daarnaast ziet hij kansen om de productie van de Leidse medicijnfabriek te integreren met de eigen activiteiten.

Maatschappelijke belangen

Volgens curator Bentfort van Valkenburg beseften veel partijen dat er naast zakelijke belangen ook grote maatschappelijke belangen gemoeid waren met de zoektocht naar een nieuwe eigenaar van InnoGenerics. ,,Hierdoor konden wij het gesprek en de zoektocht naar een oplossing tot het allerlaatste moment gaande houden.”

Minister Ernst Kuipers zet blij te zijn dat de fabriek behouden blijft. Het ministerie van VWS ondersteunt de overname met een bijdrage van in totaal 550 duizend euro. ,,Daar hoefde ik niet langer over na te denken’’, aldus Kuipers. ,,Op deze manier kunnen veel generieke geneesmiddelen in eigen land worden gemaakt.’’

Productie naar China en India

InnoGenerics was tot 2020 in handen van de Indiase medicijnfabrikant Aurobindo Pharma. Dat bedrijf verplaatste veel van de productie naar China en India, waarna InnoGenerics met hulp van de overheid werd overgenomen.

Apothekers deelden vorige week hun zorgen over de sluiting van InnoGenerics. Ook omdat vorig jaar het hoogste aantal medicijntekorten ooit werd geteld. MIND, de organisatie die opkomt voor cliënten en hun naasten in de geestelijke gezondheidszorg, sprak eveneens ‘ernstige zorgen’ uit. Dat ging specifiek over medicatie voor de behandeling van bipolaire aandoeningen en een kalmeringsmiddel. Volgens MIND was InnoGenerics het enige bedrijf in Nederland dat deze middelen maakte.

