Op het moment dat Oranje aftrapt gaat het onweren en regenen in het zuiden

Volgens de buienradar van Weerplaza barst het los op het moment dat het Nederlands elftal aftrapt. De voorspelde pittige buien kunnen een voetbalfeest in de tuin of op het terras flink verpesten.



De buien trekken noordwaarts en nemen later in de avond in activiteit af. Bij de buien is er lokaal kans op hagel en/of windstoten tot ongeveer 70 kilometer per uur. In het noorden blijft het volgens Weerplaza zo goed als droog. Het wordt zomers warm met temperaturen van 25 tot 28 graden.