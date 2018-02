Op skivakantie gearresteerd Satudarah-kopstuk zit vast in Innsbruck

In de Oostenrijkse skiplaats Gerlos heeft de politie het voortvluchtige Satudarah-kopstuk Michel B. gearresteerd. De 52-jarige B. staat sinds oktober op de nationale opsporingslijst. Hij zit momenteel vast in een gevangenis in Innsbruck.

De landelijke recherche kreeg een tip over de verblijfplaats van B. Vervolgens heeft FAST.NL - een speciaal Nederlands politieteam dat voortvluchtige criminelen opspoort en aanhoudt - hun Oostenrijkse zusterorganisatie geïnformeerd. Deze heeft B. gisteren rond 17.00 uur aangehouden, meldt de landelijke eenheid van de politie.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht zond in oktober een item uit over B. waarin werd gemeld dat hij vuurwapengevaarlijk zou zijn. In de uitzending werd onder meer een duidelijke foto van hem getoond. Een Nederlander, eveneens op vakantie in Gerlos, herkende B. van deze foto en zou de politie hebben getipt. Een Oostenrijks arrestatieteam heeft hem vervolgens gearresteerd in hotel Gaspingerhof, waar hij verbleef samen met zijn vriendin.

Innsbruck

Karin Blonk, de advocaat van B., gaat vannacht nog naar Oostenrijk om haar cliënt bij te staan. Het kopstuk van motorclub Satudarah krijgt zondagochtend in de gevangenis in Innsbruck de rechter-commissaris op bezoek die toetst of de arrestatie van B. rechtmatig was.

Blonk heeft haar cliënt kort aan de telefoon gehad. Ze kan niet zeggen of B. van plan is mee te werken aan de uitlevering aan Nederland. Eerder gaf hij aan dat hij zich niet bij de politie zou melden.

Privacyklacht

Blonk diende eerder als reactie op de uitzending van Opsporing Verzocht een privacyklacht in tegen de politie en het landelijk parket. Volgens Blonk heeft de politie Michel B. in het verleden twee keer gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst staat. ,,Men is dus op de hoogte van plannen om hem te liquideren. Voor degenen die dit plan willen uitvoeren, is de zoektocht naar cliënt door het tonen van een recente foto en de gegeven informatie aanzienlijk vereenvoudigd."