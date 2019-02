Opa wil kleinkinderen terug uit IS-gebied: ‘Mijn dochter is een terrorist, maar zij moeten er weg’

Spijk: ,,Het gaat via via: een andere Nederlandse vrouw in Syrië heeft laten weten dat Mandy ‘nog leeft en gewoon nog in het gebied is met haar kinderen’. Over haar man Yasser is niets gezegd. Het is de eerste keer in negen maanden dat ik iets over mijn dochter en kleinkinderen hoor”, zegt de bezorgde vader en opa.