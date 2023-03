Opeens woont Erik op een eiland tussen de bouwputten en modder: ‘We kunnen geen kant op’

Zowel 100 meter links als rechts van het huis is het een modderige bedoening en ligt de straat er uit. Ook achter zijn huis is grote een bouwput. Daar komt de nieuwe woonwijk Opbroek-Noord. Voor, achter, links en rechts. Aan alle kanten van zijn huis wordt gewerkt. „Het is elke dag een verrassing of en hoe we er uit kunnen”, verzucht Erik Bouwhuis.