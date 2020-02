Open brief Nasrdin Dchar aan Baudet na ‘Marokkanenrel’: Je bent een kwaadaardig politicus

Baudet twitterde vrijdagavond dat twee vriendinnen van hem zouden zijn lastiggevallen door ‘vier Marokkanen in de trein’, gevolgd door een toevoeging op wanhopige toon: Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land!’ De tweet werd massaal opgepakt en ook op zijn Facebook-pagina reageerden veel mensen op een bericht over dit incident.



Zowel de NS als diverse ooggetuigen verklaarden dat Baudets tweet niet klopt. De vrouwen zouden in de trein door controleurs in burgerkleding zijn gevraagd naar hun vervoersbewijzen. Omdat ze niet geloofden dat het echt om controleurs ging, zou het even hebben geduurd voor ze hun vervoersbewijs wilden tonen.