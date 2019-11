Openbaar Ministerie: advocaat Philippe Schol beschoten om kwestie in Nederland

Advocaat Philippe Schol is waarschijnlijk neergeschoten vanwege een Nederlandse kwestie. Dat meldt het Openbaar Ministerie in het Duitse Münster.

,,De uitgewisselde informatie laat zien dat de achtergronden en het motief voor de schoten vermoedelijk in Nederland moeten worden gezocht”, aldus het OM in Duitsland. Daarom neemt de Nederlandse politie het onderzoek over. Wat de aanleiding voor de beschieting zou zijn geweest, laat justitie in het midden.

De 43-jarge Schol werd begin deze maand beschoten vlak bij zijn woning aan de Losserstraße in Gronau. Het slachtoffer liep met zijn hond op straat, toen hij vanuit een rijdende auto werd beschoten. De auto had een Nederlands kenteken.

Failissementen

De neergeschoten advocaat trad veel op als curator in faillissementen en werd volgens betrouwbare bronnen al geruime tijd ernstig bedreigd. Volgens diezelfde bronnen kreeg hij zelfs enige tijd persoonsbeveiliging. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en een van de faillissementen die Schol afhandelde.

Er is en groot onderzoek begonnen naar de moordaanslag op Schol. Het onderzoek heeft de naam Montenegro en is een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO) Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Over de voortgang van het onderzoek zijn geen uitspraken gedaan.