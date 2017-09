Openbaar Ministerie biedt excuses aan voor oppakken NRC-fotograaf

De fotograaf werd daarop ruim twee uur lang vastgehouden in een cel. Ook nam de politie zijn geheugenkaart in beslag. Het arrondissementsparket Limburg laat vanavond weten dat er onjuist is gehandeld.

Beelden van journalisten mogen volgens het OM alleen in beslag worden genomen na een rechterlijk bevel en bij bijzondere omstandigheden. Omdat daar geen sprake van was, heeft de waarnemend officier van justitie excuses aangeboden aan Keulen en de hoofdredacteur van NRC.

De fotograaf zegt zelf 'zeer tevreden' te zijn met de excuses. ,,We hebben op alle punten gelijk gekregen. Het heeft zin om je rug recht te houden. Dit kan niet, dit mag niet, dit mag je niet zo doen.'' Hij moet nog even overleggen met zijn advocaat, maar Keulen denkt dat de zaak hiermee nu wel is afgedaan.

Conflict

De fotograaf was afgelopen zondag in Limburg bezig met een reportage over geluidsoverlast van NAVO-vliegtuigen. Hij maakte foto's van een conflict tussen een lokale actievoerder en een Amerikaanse militair in burgerkleding.

Hierbij ontstond een gevecht, dat eindigde op de auto van NRC-verslaggever Paul van der Steen. Keulen maakte foto's van het incident voor de krant. De politie riep hem vervolgens op om samen met van der Steen een getuigenverklaring afleggen op het bureau.