Openbaar Ministerie eist werkstraf van 40 uur tegen verspreiders anti-homoflyer

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van veertig uur tegen drie verspreiders van anti-homoflyers in 2016 in Amsterdam. Wat het OM betreft leest de flyer als een aanklacht tegen homoseksualiteit en tegen homoseksueel ouderschap. Door onnodig grievende teksten en argumenten tegen homoseksuelen, is er sprake van groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

Salahattim Y. (31) en Cengis E. (31) uit Den Haag en Erdal A. (41) uit Rotterdam verspreidden de flyers naar eigen zeggen om onder de aandacht te brengen hoe religieuze mensen denken over het plaatsen van kinderen bij een homoseksueel stel. De actie ontstond toen ze op het internet lazen over de beslissing van een Engelse rechter om een kind van christelijke ouders onder te brengen bij een homostel. ‘Dat raakte mij als vader’, aldus een van de verdachten.

Ophef

De verdachten drukten 10.000 flyers met negatieve teksten over homoseksualiteit en duwden vierduizend exemplaren door brievenbussen in de hoofdstad. In de flyers stond onder meer dat homoseksuelen een zelfmoordpercentage hebben van meer dan 200% en dat er een grotere kans bestaat op seksueel misbruik van kinderen. Daarnaast waren heilige teksten te lezen over homoseksualiteit. Er ontstond al snel ophef over de teksten. De politie kreeg 260 meldingen binnen van mensen die de flyer niet konden waarderen.

Wat de officier van justitie betreft is vrijheid van meningsuiting een groot goed. Maar daar staat wel de vrijheid tegenover om te zijn wie je wil zijn plus het recht om gevrijwaard te blijven van discriminatie. De teksten in de flyer zijn volgens de officier duidelijk negatief en beledigend. ,,Bescherming van homoseksuelen verdient onze aandacht. Met deze teksten wordt de acceptatie van homoseksuelen bepaald niet vergroot’’,aldus de officier.

Er worden volgens het OM in de flyer argumenten aangedragen om homoseksuelen anders te behandelen. Voor de ontvangers wordt ook helemaal nergens duidelijk dat de flyer bedoeld zou zijn als startpunt voor een debat.

Discussie

Volgens de verdachten zelf wilden ze met de flyers niemand beledigen of discrimineren. Ze wilden een discussie starten, omdat ze zich machteloos voelen ‘als er geen rekening wordt gehouden met de specifieke normen en waarden van hun religie’. Het drietal meent dat je een kind niet zomaar kan plaatsen bij een stel ‘met heel andere normen en waarden’.

Erdal A. zocht de teksten voor de folders uit. Hij erkent dat hij op zoek was naar negatieve informatie. ,,Ik was bezig met waarom het niet verstandig was om een kind te plaatsen bij een homostel. Het is niet onze bedoeling om ons te bemoeien met het leven van homo’s of om ze het leven zuur te maken. Wij wilden een stuk informatie geven aan mensen. We staan machteloos als de rechter een kind plaatst in een gezin waar de normen en waarden anders zijn dan binnen een religieuze familie.’’