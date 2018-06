Openbaar Ministerie in hoger beroep over meldplicht Volkert van der Graaf

'Paniekschopperij' School in Hoogeveen gaat oefenen op 'school-shooting'

16:32 Het Alfa-college in Hoogeveen gaat volgende week een 'school-shooting' oefenen in het gebouw. De school wil leerlingen trainen in het reageren op dergelijk geweld. Leerlingen en ouders zijn in een brief op de hoogte gesteld. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De Algemene Onderwijsbond (AOb) is verbijsterd over de oefening en spreekt van 'paniekschopperij'.