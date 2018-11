Openbare toiletten nog altijd broeinest van bacteriën

Onderzoekers van vakmagazine Service Management en groothandel in hygiëne Facility Trade Group onderzochten afgelopen maanden steekproefsgewijs 150 toiletten in winkels, ziekenhuizen, horeca-gelegenheden, scholen, bioscopen, sportcomplexen en andere openbare gelegenheden. Wat blijkt? In de horeca hebben Nederlanders de grootste kans om een schoon toilet aan te treffen. Bijna één op de twee (49 procent) wc’s is op orde. Ziekenhuizen volgen op plek twee met 42 procent. Daarna komt de categorie ‘openbare gebouwen’ (oa stadhuis, bioscopen en bibliotheken) met 36 procent. Ook winkels en warenhuizen eindigen op dat percentage.

Al met al is slechts 41 procent van de bezochte toiletten schoon. Hoewel een minderheid, is dat het hoogste percentage in vijf jaar tijd. In 2013 waren nog geen 3 op de 10 toiletten (29 procent) goed onderhouden, twee jaar terug 38 procent.

Tankstations

,,Helaas blijft de hygiëne in veel openbare toiletten te wensen over laten’’, zegt Ronald Bruins, hoofdredacteur van Service Management. Hij ziet echter positieve punten. ,,In de horeca is sprake van een duidelijke verbetering. Veel ondernemers zien schone toiletten als onderdeel van hun dienstverlening.’’



Ook in tankstations zien de wc’s er steeds beter uit. ,,De tijd dat je in een ranzig toilet onder een anti-drugslamp je behoefte moest doen is voorbij’’, stelt Bruins. ,,Tankstation shops zijn steeds mooier en luxer en dat geldt ook voor toiletten daar.’’



Het schoonste toilet werd dit jaar aangetroffen in het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis. Zoals verwacht blijken damestoiletten schoner dan herentoiletten, hoewel het verschil minimaal is: vrouwen hebben 42 procent kans een schoon openbaar toilet te vinden, mannen 40 procent.