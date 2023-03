Opening in slepend conflict streekvervoer: vakbonden en werkgevers weer om tafel voor gesprek

Staking op 15 maart gaat voorlopig door

Onduidelijk is of buschauffeurs en machinisten ook tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten het werk neerleggen. De vakbonden hebben voor woensdag 15 maart namelijk ook een staking uitgeroepen. Eerder liet CNV weten te overwegen deze staking op te schorten, zodat iedereen naar het stembureau kan. Vrijdagochtend komt de bond daar weer op terug. Alleen als werkgeversclub VWOV maandag tijdens het gesprek een duidelijke handreiking doet, gaan CNV’ers toch rijden. ,,De wil om actie te voeren en door te zetten is zo sterk dat we het omdraaien”, zegt onderhandelaar Hanane Chikhi. ,,We willen de acties opschorten, maar wel op voorwaarde dat we er voldoende vertrouwen in hebben dat we er met de werkgevers uit gaan komen. Niet eerder.”