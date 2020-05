Operaties St Jansdal geannuleerd in Harderwijk na corona-uitbraak op verpleegafdeling

NEDERLAND NA CORONA Peiling: de 1,5 meterregel is een blijvertje

17:29 Ook na de coronapiek blijven we buiten anderhalve meter afstand houden. Dat denkt bijna twee derde van de deelnemers aan een peiling over het leven na corona. In een tv-show vanavond spreken ervaringsdeskundigen, experts en commentatoren over deze stelling en andere thema's die ons land na de pandemie bepalen. Kijkers kunnen meepraten door zich hier aan te melden.