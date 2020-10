Opgepakte Nederlandse sekteleider in Duitsland wordt verdacht van misbruik en verkrachtingen

De Nederlandse sekteleider die gisteren in het Duitse Goch is opgepakt, wordt verdacht van tien ernstige gevallen van seksueel misbruik van kinderen in het Brabantse Hoeven, twee verkrachtingen in Goch, vrijheidsberoving en het toebrengen van lichamelijk letsel van een ander sektelid. Dat zegt de Duitse justitie tegen deze site.

De tien misbruikgevallen vonden tussen 2006 tot 2008 plaats in Hoeven, de twee verkrachtingen in 2019 in Goch, aldus justitie in Kleve. Die heeft vanmiddag de aanhouding van de verdachte gevraagd. De onderzoeksrechter moet uiterlijk voor middernacht beslissen of de verdachte vast blijft zitten.

Het zou gaan om Robert B. (58), de al jaren spoorloze oprichter van de zeer omstreden Orde der Transformanten. Dat zeggen diverse mensen die dicht bij het onderzoek betrokken zijn. B. leek in 2008 van het toneel te zijn verdwenen toen zijn Orde bij een moordpoging betrokken leek, maar hij had steeds de touwtjes in handen.

Gisteren werd bekend dat de Duitse politie een inval had gedaan in een voormalig klooster in het Duitse Goch, vlak over de grens. Daar werd een 58-jarige Nederlander die zich profeet noemt, opgepakt. In dat pand is tegenwoordig de Orde der Transformanten gevestigd en bleken tientallen mensen te wonen.

De politie viel binnen omdat er een 25-jarige vrouw tegen haar zin zou worden vastgehouden. Die 25-jarige vrouw is de dochter van de vrouw die het klooster exploiteert. De jonge vrouw regelde de evenementen in het klooster. De 25-jarige vrouw zou lange tijd opgesloten hebben gezeten en justitie ziet dat als zware vrijheidsberoving.

Schijnwereld

De aangehouden man zou dus Robert B. zijn. De charismatische B., afkomstig uit Amsterdam, was ooit personal coach. Hij ontwikkelde van daaruit zijn eigen methoden om jezelf beter te maken. Rond 2000 richtte hij de Orde der Transformanten op, de christenorde die zich fel afzet tegen de ‘schijnwereld’ om hen heen. Er sloten zich protestanten bij aan, maar ook katholieken, en ongelovigen zelfs. Het waren veelal hoogopgeleide personen. Samen trokken ze een eigen wereldje op. Met eigen regels. In 2003 vestigde de Orde zich in het Brabantse Hoeven, is een aantal huizen naast elkaar.

Robert B. en zijn Orde zijn zeer omstreden. Tot tweemaal toe werden in het verleden leden van de Orde beschuldigd van moordaanslagen. In 2008 werd zakenman Frits Bebelaar bijna doodgeschoten, maar de verdachte Ordeleden werden later vrijgesproken.

Straffeloos

Begin 2014 werd in Laren Jeroen van Hasselt neergestoken door een man die aanbelde met een bos bloemen, waarin een mes verborgen zat. Van Hasselt was jaren eerder aan de kant gezet door zijn vrouw die zich met haar kinderen bij de Orde had aangesloten. Bebelaar en Van Hasselt zouden beiden zijn aangevallen omdat zij zich vaak negatief uitlieten over de Orde. De ex van Van Hasselt zei in 2014 tegen het AD: ,,Jarenlang zijn we voor hoeren uitgemaakt, door hem zijn mensen ontslagen, bedreigd, uitgescholden. Ik kan me voorstellen dat ‘iemand’ dat niet meer pikt. Wij laten niet straffeloos over ons heen zeiken.’’ Toch bevestigde ze niet dat de Orde achter de aanslag op Van Hasselt zat.

Volledig scherm Klooster Graefenthal in Goch. © Theo Peeters

Robert B. verdween in 2008 van het toneel, toen de zaak van Bebelaar ging spelen. Hij zou niet hebben willen getuigen tegenover de politie. Zijn vrouw bleef nog lang in Hoeven bij de sekteleden wonen. B. zou altijd de touwtjes in handen gehouden hebben.

Schrijfster en journalist Carine Damen deed onderzoek naar sektes in Nederland en ook naar de Orde der Transformanten. Ze volgt de Orde tot op de dag van vandaag. Dat Robert B. nu eindelijk tegen de lamp lijkt te lopen, verbaast haar niet. ,,Robert B. heeft tal van vrouwen misbruikt binnen de sekte, ze lopen zelfs met een getatoeëerde beeltenis van hem op zijn rug,” vertelt ze. ,,Dat geldt voor meer sekteleden.”

Spotten

Volgens haar is B. altijd de baas van de Orde gebleven. Zowel Damen als anderen die problemen kregen met de Orde, weten dat de sekte niet met zich laat spotten. ,,Veel mensen die ermee te maken hebben gehad, worden lastig gevallen. Het ligt allemaal heel gevoelig.”

Justitie in Duitsland ontkent noch bevestigt dat de aangehouden man Robert B. is. Camiel Engelen is eigenaar van het klooster in Goch en wil eveneens niet bevestigen dat het om B. gaat. Hij ontkent dat er een vrouw werd vastgehouden in het klooster. ,,Die vrouw is medewerkster hier.” Engelen beklaagt zich over het geweld waarmee de politie het klooster binnenviel.