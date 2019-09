Opgepakte YouTuber Ties laat van zich horen: ‘ineens was mijn pasfoto op de Amerikaanse tv’

YouTuber Ties Granzier (20), die afgelopen woensdag in Amerika werd opgepakt omdat hij het militaire terrein Area 51 op wilde, is compleet overrompeld door zijn arrestatie. Dat vertelt hij zuchtend in een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal. Ondanks alles heeft hij vertrouwen in een goede afloop. ‘Het is niet te beschrijven wat er gebeurd is. Ik kan het niet in woorden omschrijven.’

YouTuber Ties uit het Limburgse Linne werd samen met een andere vlogger Govert Sweep (21) uit Boxmeer in de kraag gevat. De twintigers wilden het zwaar beveiligde Area 51 in Nevada binnendringen, maar werden gepakt. Hun arrestatie kwam groot op de Amerikaanse televisie. De YouTubers verschenen met pasfoto en al op de beeldbuis. De lokale politie bracht de arrestatie bewust naar buiten om een punt te maken. Er proberen vaker mensen de militaire basis binnen te dringen, maar dat is ten strengste verboden.

In de video zegt Ties dat hij geschokt was door wat hij in de media zag. ,,Het is niet normaal dames en heren. Ik werd wakker om zes uur ‘s morgens in de cel. Het eerste wat ik deed die dag was lekker naar de leefruimte daar gaan. Mijn ontbijtje eten, heerlijk ontbijt, niet normaal. En toen zag ik onze eigen hoofden in één keer op de tv daar staan, mijn pasfoto op de Amerikaanse, óp de Amerikaanse tv. Ohhhhh.”

Volledig scherm De foto's van Ties Granzier (rechts) en Govert Sweep vanuit de Amerikaanse gevangenis verschenen op de televisie. © AFP

De YouTubers kwamen afgelopen vrijdag vrij nadat ze vijfhonderd dollar borg betaalden. Ze verblijven nu in een hotel in Las Vegas, terwijl ze wachten op hun rechtszaak die maandag dient. ,,We gaan er zo goed mogelijk voorbereid naartoe. We hebben een advocaat en ja, dan gaan we ervoor zorgen dat het goed komt", zegt Ties. Intussen proberen de vloggers van hun tijd in Las Vegas te genieten. ,,Amerika is wel een mooi land though.”

