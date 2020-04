Opgewonden vogelaars: Johnny spot zeldzame havikarend in Zeeland

De havikarend heeft een spanwijdte van anderhalve meter. Hij komt voor in rotsachtige gebieden in Afrika, Zuid-Europa en Azië waar hij nestelt op onbereikbare rotswanden en kleine zoogdieren en vogels bejaagt. Een volwassen vogel is donkerbruin vanboven en grijs vanonder met verticale streping.

Du Burck zag dat de havikarend bij Sint-Kruis tijdens zijn vlucht continu werd lastiggevallen door kraaien, buizerds en kiekendieven. ,,Hij was voorzien van een zender. Daardoor kon ik achterhalen dat hij geringd was in de buurt van Narbonne in Frankrijk.”

Eerder was de roofvogel gesignaleerd in Algerije en hij overwinterde in Zuid-Spanje. Via Noord-Frankrijk kwam hij in Zeeuws-Vlaanderen terecht. Du Burck: ,,Na een kort verblijf vloog hij weer terug in de richting van België. Daar is hij later nog gesignaleerd in de buurt van Brugge.”