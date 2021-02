Opgezette giraffen en schedels van beschermde krokodillen gevonden bij Brabantse handelaar

Van een Brabantse handelaar zijn vanmiddag beschermde opgezette dieren in bewaring genomen. Hij had onder meer vier opgezette giraffen en delen van beschermde dieren in zijn bezit. ,,Dit is een bijzonder grote vondst”, laat een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) weten.

Inspecteurs van de NVWA vonden bij hem vier opgezette giraffen, schedels van nijlkrokodillen en huiden van blesbokken. Ook had hij tientallen dijbeenbotten en halswervels in zijn bezit.

,,Voor vier van deze grote dieren heb je een behoorlijke ruimte nodig”, zegt de NVWA-woordvoerder. De Brabander had ze dan ook in een speciale ruimte opgeslagen. In welke plaats de dieren stonden, kan de woordvoerder niet zeggen in het belang van het onderzoek.

Volledig scherm Schedels van de beschermde nijlkrokodil. © NVWA

Geen vergunning

Naast dat het onduidelijk is hoe de handelaar eraan komt is het ook zeer de vraag of dat op legale wijze gebeurd is. De handelaar had geen vergunning of ontheffing voor deze preparaten. Preparaten zijn (delen van) dode dieren die zo bewerkt zijn dat zij geconserveerd blijven. Dit heeft ook wel ‘opzetten’. Giraffen, nijlkrokodillen en blesbokken zijn beschermde dieren.

,,Preparaten van deze dieren mag je alleen verkopen of in bezit hebben als je kan aantonen dat ze op legale manier zijn verkregen. Bijvoorbeeld omdat de dieren in gevangenschap zijn gekweekt”, schrijft de NVWA.

De Brabantse handelaar had de dieren gekocht van een Belgische handelaar die de preparaten zonder importvergunning had geïmporteerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doet verder onderzoek naar de herkomst van de dieren.

Volledig scherm Schedels van de beschermde blesbok. © NVWA