Ophef na opening mondkapjeswinkel in Amsterdam: ‘Cash only’

De mondkapjes die vanuit de winkel op de hoek van de Westerstraat met de Prinsengracht in het centrum worden verkocht zouden van het type FFP2 zijn. Dat zijn de maskers met een filter die ook in de zorg worden gebruikt en waar wereldwijd een enorm tekort aan is. De mondmaskerwinkel accepteert geen pinbetalingen en verwijst klanten naar de dichtstbijzijnde geldautomaat.



De maskers zijn vrij prijzig: per stuk betaal je negen euro, koop je er drie dan ben je 25 euro kwijt. GroenLinks-raadslid Imane Nadif neemt het hoog op. ,,Dit virus moeten we samen bestrijden en niet gaan zien als verdienmodel. Deze ontwikkeling baart ons zorgen", zegt ze in een reactie.



In het pand zat tot voor kort een ijssalon, laten buurtbewoners de regionale zender weten. Maar sinds een paar dagen bevindt er zich een mondmaskerwinkel. Mocht het pand een detailhandelsbestemming hebben, dan mogen er officieel maskers verkocht worden. Nadif: ,,Dat neemt niet weg dat dit onwenselijk is, de maskers zijn hard nodig in de zorg en daarbij zijn de prijzen ook veel te hoog. De vraag is ook of de maskers voldoen aan de eisen. Het NVWA gaat hierover, mensen kunnen melding maken als dat het geval is.”