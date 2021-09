Ophef om proostende bestuurders tijdens opening alcoholvrije kermis: ‘Vreemd en ongepast’

Omstreden Björn B. betrapt met drugslab: ‘Ik blijf voor iedereen de moordenaar van Joey Hoffmann’

6:38 Op de late avond van 27 februari dit jaar zien politiemensen een onverlichte brommer rijden door Hengelo. Dat is verdacht, het is na het ingaan van de avondklok en het lijkt erop dat de bestuurder van de brommer zijn licht uit heeft om niet op te vallen. Na een korte achtervolging wordt bestuurder Björn B. uit Haaksbergen aangehouden. Zijn aanhouding leidt naar de politie naar een klein drugslab in B.’s woning aan de Doctor Schaepmanstraat.