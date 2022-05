met video Vrouw steelt auto van brug in Gerards garage: ‘Je gelooft het niet zonder de video’

Op klaarlichte dag een auto gestolen van de brug in de garage. Terwijl de monteur nog geen drie minuten weg was om een pen te pakken uit zijn kantoor. Het overkwam garagehouder Gerard Gerritsen uit Apeldoorn maandag. Hij is compleet ondersteboven van het voorval. Even dacht hij nog dat iemand een grapje had uitgehaald. ,,Maar nee, hij was echt weg.’

25 mei