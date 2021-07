Ophef rond justitievakbond: bestuursleden gedroegen zich mogelijk jarenlang niet-integer

De meldingen gaan onder meer over zelfverrijking met geld van de bond en ongepast en intimiderend gedrag tegenover kritische (bestuurs)leden, mogelijk gedurende enkele jaren. Juvox heeft ongeveer 3000 leden, die werkzaam zijn bij het Openbaar Ministerie, rechtbanken en in gevangenissen.

Een commissie onder leiding van hoogleraar Emile Kolthoff onderzoekt de vermoedens van wangedrag. Ook al is de vakbond onafhankelijk, het gaat erom of de betrokkenen zich als ‘goed ambtenaar’ hebben gedragen: zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar. Kolthoff is hoogleraar criminologie en expert op het gebied van integriteit en bestuur.

Rommelt

Het rommelt al tijden bij de vakbond. Eerder had een andere commissie al bekeken of er aanleiding was voor een onderzoek en of het ministerie daartoe dan opdracht zou moeten geven. Conclusie was dat dit gerechtvaardigd is, omdat ambtenaren zich ook buiten diensttijd goed moeten gedragen.