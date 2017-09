Opheffing rijverbod 'een grote stap' voor vrouwenrechten in Saoedi-Arabië

Saoedische vrouwen mogen vanaf juni volgend jaar de weg op. Het verbod op autorijden is afgeschaft. Koning Salman kondigde dit aan in een decreet. Het is een grote koerswijziging van het ultraconservatieve koninkrijk. Volgens vrouwenrechtenactivist Tamadour Al-Yami is het "een grote stap", maar zijn er meer hervormingen nodig.