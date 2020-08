Opiniemaker Jan Roos ook in hoger beroep veroordeeld voor mishandeling 16-jarige

Podcast ‘Glory maakte bijna nooit winst, event met Badr en Rico moet de boel weer oppeppen’

18 augustus Het was een mededeling bijna tussen neus en lippen door: kickboksers Badr Hari en Rico Verhoeven komen in december op een groot event in december samen in actie, misschien tegen elkaar. Geen grootste aankondiging, slechts een paar zinnen halverwege een lang persbericht wat weer volgde op enkele verontrustende berichten over de financiële problemen waarin 's werelds grootste kickboksorganisatie Glory verkeert. In de podcast Achter het verhaal praten Kevin Goes en Victor Schildkamp bij over de stand van zaken. ,,Badr vs Rico in Arnhem leverde heel veel geld op. Toen wilden de investeerders wel eens wat geld terugzien.”