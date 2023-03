Oplossing in zicht voor vervallen spookhuis met ongedierte: tien erfgenamen opgespoord

Koning staat naast omstreden leider Tadzjikis­tan bij waterconfe­ren­tie: hoe komt dat zo?

In New York begon vandaag de eerste waterconferentie van de Verenigde Naties in bijna vijftig jaar tijd. Koning Willem-Alexander stipte tijdens zijn openingsspeech namens Nederland het belang aan van goed waterbeheer. Wat kunnen we nog meer verwachten?