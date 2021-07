Oplossing voor kopers 26 ‘vervloekte’ huizen Helmond: verlies van 289.000 euro per gezin afgewend

Pijnlijke blunder: felicita­ties van koning voor diamanten bruidspaar, maar bruidegom Gerard is net overleden

5 juli De enige keer in haar lange leven dat mevrouw Bakker (84) uit Voorburg een brief van de koning en koningin krijgt is meteen ook de allerpijnlijkste en verdrietigste. Het zijn de felicitaties voor het 60-jarige huwelijk van het echtpaar Bakker. Maar bruidegom Gerard is een maand ervoor overleden.