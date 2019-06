'Opmerkelijk hoge winsten zorgbedrijven’

Grote zorgbedrijven boeken opmerkelijke winstpercentages, melden Pointer, Reporter Radio en Follow The Money op basis van eigen onderzoek. In 2017 lagen deze bij 97 grote zorgbedrijven gemiddeld op 21 procent, terwijl dit percentage bij andere bedrijven in de sector op 2 à 3 procent ligt.

In het onderzoek namen de drie media de jaarrekeningen van 1959 grote zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg onder de loep. Bij de 97 grote zorgbedrijven werd in 2017 ruim 50 miljoen euro winst gemaakt. Er waren uitschieters in de winstpercentages van ruim 65 procent.

"De winst bij de 97 bedrijven is opmerkelijk, omdat die niet te verklaren is door incidentele stijgingen van inkomsten, zoals de verkoop van een bedrijfsonderdeel of een subsidie", schrijven de onderzoekers. Aad de Groot, voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar DSW, vermoedt dat het niet in de haak is. "Een normale zorgaanbieder kan deze diensten leveren met ongeveer 2 tot 3 procent winst. Is dat hoger, dan is er iets niet in orde", zegt hij tegen de onderzoekers.

Megawinsten

Volgens hoogleraren Jeroen Suijs en Harrie Verbon kan de verklaring zijn dat zorg niet volledig is geleverd, maar wel gedeclareerd bij gemeenten of zorgverzekeraars. Als dat zo is dan zijn de winsten mogelijk niet altijd rechtmatig tot stand gekomen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat in 46 gevallen gemaakte winst werd uitgekeerd aan aandeelhouders van de zorgbedrijven. Het gaat om een bedrag van in totaal 21,8 miljoen euro. De uitkering was bij Faveo Zorg uit Rotterdam het hoogst: 5,1 miljoen euro.

Woensdagavond besteedde Pointer (KRO-NCRV) op tv aandacht aan de megawinsten, waarin meer namen van bedrijven werden genoemd. Een van die bedrijven is de Rotterdamse thuiszorgorganisatie Naborgh, die eerder deze week tevergeefs had geprobeerd de uitzending via een kort geding te voorkomen. Volgens Pointer heeft Naborgh declaraties ingediend voor zorg die nooit is verleend, waarmee vele honderdduizenden euro's zijn beland in de zakken van de eigenaar.

Onacceptabel