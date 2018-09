Opnamestop kinderpsychiater Breda

Ernstige ongelukken 'horrorglij­baan' Duinrell door technische fouten

10:55 Meerdere ernstige ongelukken met waterglijbaan X-Stream in Duinrell waren te voorkomen geweest als de apparatuur naar behoren had gewerkt. Dat blijkt uit interne documenten die deze krant via een WOB-verzoek in handen kreeg. Een gewonde zwemmer eist nu een schadevergoeding.