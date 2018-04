Opnieuw code geel: kans op onweersbuien, hagel en windstoten

Koud is het vandaag niet. ,,Het is vanmiddag 16 tot 18 graden, daarmee zitten we ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar, dat rond de 12 graden ligt'', stelt Janssen vast. ,,Die hoge temperatuur zorgt samen met een zogenoemd 'zwak front' dat boven ons land hangt voor het laatste zetje, waardoor het losbarst over een hele brede strook over het midden van het land. Eigenlijk het zelfde verhaal als gisteren.'' Vooral in Zuid-Holland kreeg de brandweer vannacht veel meldingen van ondergelopen huizen en kelders door enkele pittige buien. Ook andere delen van het land werden getroffen. In Venlo waarschuwde de politie voor weggespoelde putdeksels.

Treintje

De buien ontstaan boven Duitsland en komen later in de middag en tegen het begin van de avond Nederland binnendrijven en trekken richting het westen. ,,Daardoor hebben we opnieuw kans op onweer, hagel en buien die als een treintje over enkele plekken trekken waardoor er veel neerslag kan vallen'', aldus Janssen.



In de loop van de avond trekken de buien weg en blijft de temperatuur nog lang mild met gemiddeld 14 tot 15 graden. Morgen is er later in de middag en vooral in het oosten en noordoosten van het land opnieuw kans op enkele onweersbuien, die van Duitsland en België uit het land binnenkomen. Hierbij is ook kans op hagel en windstoten.