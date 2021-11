Opnieuw dagrecord: bijna 24.000 positieve coronatests, ook meer mensen in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden, voor het eerst in de huidige coronagolf. In totaal liggen er nu 2110 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren het er 2087.



Afgelopen etmaal nam het aantal coronapatiënten toe met 33, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 413 coronapatiënten, 11 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 22 tot 1697.



In de afgelopen 24 uur werden er 55 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s, de grootste toename sinds begin mei. Op de verpleegafdelingen werden 237 nieuwe patiënten binnengebracht.



Het RIVM kreeg 34 meldingen van sterfgevallen. Dat hun overlijden nu is gemeld wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 200 coronapatiënten zijn overleden, gemiddeld bijna 29 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 24 maart.