Opnieuw demonstratie op Museumplein afgebroken door ME

Actiegroep Nederland in verzet had eerder aangekondigd dat er zondag opnieuw ‘koffie werd gedronken voor vrijheid’ op het Museumplein, als een protest tegen de coronamaatregelen van het kabinet en tegen burgemeester Femke Halsema. De gemeente had toestemming gegeven voor een demonstratie met maximaal vijfhonderd mensen in het Arenapark maar demonstranten waren toch naar het Museumplein gekomen. Omdat burgemeester Halsema onderwerp is van de demonstratie, nam locoburgemeester Simone Kukenheim zondag haar taken waar, ook als voorzitter van de driehoek.