Opnieuw ‘dringende oproep’ grote steden om terrassen te openen

LIVE | 27 procent Amerikanen al volledig gevacci­neerd; KHN wil na 28 april ook snel ‘binnen’ open

20:05 De versoepelingen die er leken te komen, laten nog even op zich wachten. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is ook dit weekend op te hoog niveau gebleven. Winkeliers zijn teleurgesteld en de hogescholen weten nu ook niet meer hoe het zit. Ondertussen meldde het RIVM vandaag 8288 nieuwe coronagevallen en werd er natuurlijk weer gedemonstreerd op het Museumplein. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.