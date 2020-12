Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt in Beverwijk

Duo sloeg honderden nitraatbom­men op in kelderbox flatgebouw in Harderwijk

9 december Twee twintigers uit Harderwijk zijn aangehouden na een grote vuurwerkvondst. In totaal zijn bij hen 840 nitraten en 60 cobra’s in beslag genomen. De mannen hadden een deel van het vuurwerk opgeslagen in de kelderbox van een flatgebouw in Harderwijk.