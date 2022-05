Opnieuw geen bedden voor 120 vluchtelingen in Ter Apel: ‘Ze moeten op stoelen slapen’

Voor 120 vluchtelingen is er vanavond geen bed in het opvangcentrum in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ,,Ze moeten de nacht doorbrengen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daar moeten ze vannacht helaas op een stoel slapen”, zegt een woordvoerder.

De oorzaak van de drukte vanavond is de sluiting van twee opvanglocaties in Breda en Nijmegen. Een deel van de ongeveer tweehonderd mensen werd naar een crisisnoodopvang in Heerenveen gebracht, maar het deel dat daar niet meer paste moest nu noodgedwongen terug naar het azc in Ter Apel, aldus de woordvoerder

Eerder vandaag waarschuwde het COA al dat het vanavond druk zou kunnen worden. ,,Het wordt weer spannend en het valt niet uit te sluiten dat er mensen de nacht in de wachtruimte moeten doorbrengen", liet een woordvoerder weten. Die zorgen zijn nu dus uitgekomen.

Grote drukte

Al weken worstelt het COA met grote drukte in het centrum waar alle vluchtelingen in Nederland zich moeten melden alvorens ze naar andere plekken worden gestuurd. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen. In Ter Apel is plek voor tweeduizend mensen. Om Ter Apel te ontlasten moeten de 25 veiligheidsregio’s in Nederland vanaf midden deze week 150 opvangplekken per regio realiseren.

Er zijn inmiddels in vier regio’s voorzieningen gereed. Welke regio’s precies al aan hun toezegging hebben voldaan is onduidelijk. Wel werd vorige week bekend dat Friesland als eerste 150 opvangplekken leverde. Het Veiligheidsberaad verwees voor vragen over andere veiligheidsregio’s naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie was niet bereikbaar voor commentaar.

Het COA verwacht halverwege deze week wel extra opvangplekken vanuit de veiligheidsregio’s voor het opvangen van asielzoekers die aankomen in Ter Apel. ,,Dan krijgen we aanzienlijk meer lucht”, aldus een woordvoerder.

In onderstaande video leggen minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Eric van der Burg hun plannen uit om de noodsituatie rondom vluchtelingenopvang op te lossen: