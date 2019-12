Opnieuw hommeles in Duindorp: ‘Ze maken hun eigen dorp kapot’

Voor de derde avond op rij zijn er ongeregeldheden in Duindorp. Er wordt brand gesticht, ook is er zwaar vuurwerk naar de massaal aanwezige ME gegooid. Dit weekeinde begon de ellende, kort na het annuleren van de jaarlijkse vreugdevuren. Zondag ging een groep van zo’n vijftig raddraaiers de straat op, zij stichtten brand in ondergrondse containers, bij een bushalte en in een lege patatkraam.



De wegen naar de wijk aan de Haagse kust waren gebarricadeerd, ook lagen er kraaienpoten op de weg om hulpdiensten te hinderen. De ME moest ingrijpen, dertien mensen werden opgepakt voor geweldpleging, de jongste is pas 9 jaar oud en had een molotovcocktail bij zich. De waarnemend Haagse burgemeester Johan Remkes noemt het vandalisme ‘onaanvaardbaar’: ,,Dat een groep binnen de wijk zich niet wenst te houden aan de wet mag nooit leiden tot vernielingen.” Hij gaat hard optreden tegen de ‘wetteloosheid’.