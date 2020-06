Opnieuw is Nederland extreem droog, alleen een heel natte zomer kan dat nog goedmaken

En die natte winter dan? Hebben we daar nu niets meer aan? ,,In februari veel inderdaad veel neerslag. Maar een overschot aan water voeren wij meteen weg naar de zee’’, legt Janssen uit. ,,Nederland is ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren. Maar dit is het derde jaar op rij dat we met een groot tekort kampen. Het geeft stof tot nadenken. In plaats van het steeds afvoeren van water, moeten we ons land inrichten op het vasthouden van water. Zodat we in periodes van tekort een buffer hebben.’’



De droogte is voor de landbouw een groot probleem, vertelt droogte-expert Trienke Elshof van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).



In februari regende het nog, maar vanaf half maart stopte de regen, precies in de periode dat landbouwgewassen werden geplant en ingezaaid. ,,We hebben geluk dat het nu in elk geval een beetje regent. Dat haalt wat druk van de ketel’’, zegt Elshof. ,,Maar als we weer een droge zomer krijgen, dan gaat de oogst verloren.’’