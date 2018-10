Opnieuw Kamervragen over niet vergoeden MammaPrint

De MammaPrint wordt afgenomen bij vrouwen met hormoongevoelige borstkanker. Met de test ise berekenen hoe groot de kans is dat de kanker na behandeling terugkeert. Vrouwen met een gunstige uitslag hoeven dan geen chemotherapie te ondergaan. Oncologen vrezen dat duizend vrouwen per jaar de belastende therapie krijgen als de MammaPrint niet wordt opgenomen in het basispakket. Nu vergoeden de zorgverzekeraars de kosten nog uit coulance.



Van Gerven stelt vandaag vragen aan minister Bruins voor Medische Zorg naar aanleiding van de berichtgeving op deze site. Hij wil weten hoe het kan dat Zorginstituut Nederland dat adviseert over het basispakket, tot de conclusie komt dat de MammaPrint niet afdoende is. Het Zorginstituut is bang dat er door de Mammaprint onnodig vrouwen komen te overlijden.



Oncologen en patiënten kraken de visie van het Zorginstituut en stellen dat er voldoende onderzoeksresultaten zijn om de Mammaprint positief te beoordelen. Volgens Van Geven wijkt het Zorginstituut met haar mening 'volledig af van wat wereldwijd de standaard is’. Hij wil dat de minister de Mammaprint ondanks het advies toch gaat vergoeden.