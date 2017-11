Opnieuw melanoom Pieter van Vollenhoven

Van Vollenhoven is onder behandeling van het Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam. Vanwege de ingreep, zijn prinses Margriet en haar echtgenoot niet bij het Peter Stuyvesantbal in New York.

Van Vollenhoven heeft in het verleden vaker last gehad van huidkanker, waarvoor hij een aantal keren is behandeld. In mei moest Van Vollenhoven ook al onder het mes vanwege een melanoom, laat een woordvoerder van de RVD weten. ,,Net als andere mensen staat hij onder controle bij een arts. Daar werd geconstateerd dat er een nieuwe melanoom was ontstaan die verwijderd moet worden.''



Ook in 2001, 2003 en 2006 werd hij geopereerd. In 2014 werd de ziekte opnieuw bij hem geconstateerd. Steeds kon hij kort na de ingreep weer naar huis. Hij wordt sindsdien regelmatig gecontroleerd.