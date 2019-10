Opnieuw politiemensen Noord-Holland op non-actief

Doorbraak na moord op advocaat Derk Wiersum: verdachte opgepakt

17:42 Een arrestatieteam heeft dinsdagavond een verdachte opgepakt voor de moord op advocaat Derk Wiersum (44). De arrestatie vond plaats in een woning in Amsterdam. De verdachte zit vast in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij, maar het is niet duidelijk of het daadwerkelijk om de schutter gaat.