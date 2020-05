Opnieuw tienduizenden Efteling-fans in de wacht voor een kaartje: ‘Hier scoren ze geen punten mee’

Zomerse Hemelvaart met temperatu­ren tot wel 28 graden

13:39 De eerste landelijke zomerse dag van het jaar is in aantocht. Met Hemelvaart kruipt het kwik naar 25 tot plaatselijk 28 graden. ,,Zonder coronamaatregelen was het een fantastische stranddag geweest”, zegt weerman Lennert Eijke van Weerplaza.