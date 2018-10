Opnieuw vechtpartij bij Gronings studentencorps Vindicat

Datalek bij Achmea: gegevens duizenden verzeker­den op straat

20:14 De gegevens van duizenden klanten van Achmea liggen na een hack op straat. Het datalek bij de grootste verzekeraar van Nederland is vermoedelijk ontstaan via een medewerker op een kantoor in Apeldoorn, of via iemand uit de omgeving van deze werknemer.