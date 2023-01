Opnieuw vertraging bij bouw stikstoffabriek als alternatief voor Groningse gas

De bouw van een nieuwe stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek is opnieuw vertraagd. De fabriek is nodig om te kunnen stoppen met het oppompen van het Groningse gas.

De stikstoffabriek is een essentieel onderdeel voor de toekomstige gasvoorziening in Nederland. Politiek is afgesproken op termijn te stoppen met het oppompen van gas in Groningen, vanwege de vele aardbevingen die de gaswinning veroorzaakt. Het Groninger gas wordt vervangen door de import van vloeibaar gemaakt aardgas, lng.

Maar dat lng is niet geschikt voor direct gebruik. Het Groningse gas is laagcalorisch, de lng hoogcalorisch. Als het hoogcalorisch gas zo de leidingen wordt ingepompt zouden de fornuizen smelten bij wijze van spreken.

Daarom moet de lng met stikstof verrijkt worden, zodat het ook laagcalorisch wordt en geschikt is om de huizen te verwarmen en om te koken. En daarvoor is de fabriek in Zuidbroek nodig. De fabriek wordt eigendom van de Gasunie. Maar de opdracht voor de bouw is uitbesteed aan het Amerikaanse Air Products. Die regelt en coördineert de bouw.

Ruzie

De bouw, die al voor het overgrote deel klaar is, ligt echter opnieuw stil. Er is weer ruzie tussen Air Products en onderaannemer bouwbedrijf Ballast Nedam. Air Products heeft de bouwer de deur gewezen omdat die zich niet hield aan de afspraken, zegt het bedrijf. Ballast Nedam zegt dat de schuld juist bij de opdrachtgever ligt.

Het is niet de eerste vertraging. Eigenlijk had de fabriek al begin vorig jaar klaar moeten zijn. Maar door personeelsgebrek en geruzie werd die oplevering al vertraagd. En nu is de vraag hoe het verder moet en wanneer de fabriek wel klaar is.

Geluk

Dat zal toch nog dit jaar zijn, hoopt de Gasunie. Een geluk bij een ongeluk is dat de fabriek nog niet direct nodig is. Door het warme weer is de vraag naar gas lager. ,,We hebben nu voldoende gas in de opslagen zitten en er is voldoende lng-import. Dat gas kan nu in andere stikstoffabrieken verrijkt worden’’, zegt de woordvoerder van de Gasunie. Zelfs als het heel streng gaat vriezen is er voldoende voorraad, klinkt het.

Maar dit jaar moet er meer gas geïmporteerd worden, voornamelijk lng. Anders hebben we in 2023 een tekort. Daarom moet er in Terneuzen een tweede lng-terminal komen. En voor al die extra lng is de stikstoffabriek in Zuidbroek wel nodig. De bouw kan dus wel even stil liggen zonder dat het consequenties heeft, maar het probleem moet wel snel worden opgelost, benadrukt de Gasunie.

