Opnieuw vluchtelingen gezien die uit vrachtwagen op A2 bij Maastricht klimmen

De drie aangesproken wandelaars hebben een treinkaartje gekregen naar Ter Apel, waar een centraal opvangcentrum is voor asielzoekers. ,,Dat is protocol bij minderjarige vluchtelingen’’, zegt een politiewoordvoerder. De vluchtelingen zijn vermoedelijk, op een parkeerplaats langs de snelweg, uit een vrachtwagen geklommen. De afgelopen weken zijn in Limburg meerdere soortgelijke meldingen gedaan.



Vorige maand sprongen zo'n dertig mensen uit een vrachtwagen op de A2 bij Gronsveld. Zij renden vervolgens over de A2 naar de Maastrichtse wijk De Heeg. Politie en marechaussee wisten in de loop van de dag elf vluchtelingen op te pakken. De chauffeur van de truck, een 22-jarige man uit Roemenië, werd aangehouden. De vrachtwagen is in beslag genomen. De vluchtelingen waren onderweg naar Engeland. Waarom zij bij Maastricht uit de vrachtwagen zijn gesprongen, is niet bekend.