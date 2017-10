Opnieuw woningen ontruimd in verband met plofkraak Friesland

Iets na 03.00 uur werden omwonenden van een supermarkt aan de Duerswaldmer Wei in Bakkeveen gewekt door een harde knal. Al snel bleek dat de geldautomaat in de muur van de winkel was opgeblazen. De daders reden na de kraak weg in een donkere auto in de richting van Haulerwijk. Of er iets is buitgemaakt, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is bezig met het verwijderen van explosief materiaal uit de geldautomaat.